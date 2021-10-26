Önce parmağını kaybetti sonra bacağı kırıldı! Tazminat kazanan işçiye şok yanıt!

İŞVEREN YÜZDE 70 İŞÇİ, YÜZDE 30 KUSURLU



Davayı 2017 yılında karara bağlayan Gebze 3. İş Mahkemesi, Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nca düzenlenen raporda davalı iş yerinin yüzde 70 kusurlu ve davacı Kazım Korkmaz'ın yüzde 30 kusurlu olduğuna dair görüş bildirdiğini dikkate aldı.

69 BİN 882 LİRA TAZMİNAT KAZANDI



Mahkeme, davalı şirketin davacı Kazım Korkmaz'a maddi tazminat olarak 54 bin 882 lira ve manevi tazminat olarak da 15 bin lira olmak üzere toplam 69 bin 882 lira ödenmesine karar verdi.

"İCRAYA VERDİĞİMİZ HALDE PARAMIZI ALAMIYORUZ"



Davaya ilişkin konuşan Kazım Korkmaz, 2011 yılında iş kazası geçirdiğini belirterek "Mahkeme bitti, 'iflas' diye gösterip param ödenmedi. İcraya verdiğimiz halde bu icrayı alamıyoruz. Ben, Adalet Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu davalara duyarlı olmasını istiyorum. Bir başkası da benim gibi böyle bir sorun yaşamasın istiyorum. İş Mahkemesi'nin en fazla 2 yılda bitmesi lazım. Biz 10 yıldır bekliyoruz. İcraya verdiğimiz halde paramızı alamıyoruz" ifadelerini kullandı. Korkmaz, emekli olduğunu fakat mağduriyeti nedeniyle çalışmak zorunda kaldığını da sözlerine ekledi.