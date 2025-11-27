Önce sevgilisini sonra 2 kişiyi katletti

İstanbul Büyükçekmece'de kız arkadaşı Melisa Külekçi'yi (27) otel odasında öldürüp kapıya çağırdığı iki kişiyi de araç içerisinde katlederek kaçan şüpheli Hakan K. polis ekiplerince Avcılar'da yakalandı. Kan donduran olay Büyükçekmece'de, 10 Kasım akşamı yaşandı. Yan yolda bekleyen otomobile yaklaşan bir kişi, araçtaki Emre Güçlü (31) ile Emrah Yılmaz'a (33) silahla ateş ederek kaçtı. Yılmaz, olay yerinde, Güçlü ise hastanede yaşamını yitirdi. Aracın bulunduğu yerin 20 metre ilerisindeki otel görevlileri, 311 No'lu odada kadın cesedi bulunduğunu söyleyince, yapılan incelemede kadının Melisa Külekçi (27) olduğu belirlendi.

'YAKINDA ÜNLÜ OLACAĞIM'

Polis ekipleri 432 ayrı yerde bin 240 saat kamera görüntüsünü inceledi ve cinayetleri işleyen kişinin Hakan K. (32) olduğunu belirledi. Hakan K.'nın önce sevgilisi Melisa'yı ardından araçta bekleyen 2 kişiyi silahla öldürdüğünü belirledi. Yakalanan katil zanlısının, bir markete girdiğinde çalışana; "Yakında ünlü olacağım, beni haberlerde göreceksin" dediği öne sürüldü. Şüphelinin taksiciye; "Aracında ünlü birini taşıyorsun, beni TV'lerde göreceksin" dediği öğrenildi. Hakan K. hâkimlikçe tutuklandı.