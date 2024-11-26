Önce talim sonra katliam: 8 ölü 2 yaralı

İstanbul'da önceki gün dehşet veren bir katliam yaşandı. Avcılar'da berber dükkânı bulunan Bahtiyar Aladağ (33), saat 16.30 sıralarında, anne ve babasının yaşadığı Büyükçekmece Celaliye Mahallesi'ndeki eve geldi. Babası Muhammet (65) ve annesi Necmiye Aladağ'ı (55) tabancayla vurarak öldüren, kız kardeşi Buket Aladağ'ı (30) ağır yaralayan Bahtiyar Aladağ, saat 17.00 sularında da aracıyla kendisi gibi berber olan kayınbiraderi Gökhan Soylu'nun (34) çalıştığı dükkâna gitti. Burada Soylu'yu ağır yaralarken, kendisine engel olmak isteyen Mehmet Salih Özsökük (30) adlı çalışanı da öldürdü. Durmak bilmeyen Aladağ, 17.30'da ise Esenyurt'un Fatih Mahallesi'ne gitti. Kuzeni Şadan Serdar Buke'yi (33) ağzından vurarak öldüren Aladağ, aracına dönerek kendi yaşamına da son verdi.Polis, Aladağ'ın ulaşılamayan eşi Sevim Aladağ ve oğulları Arsal Aladağ (10) ve kayınvalidesi Türkan Soylu'nun telefon sinyallerinin izini sürdü. Büyükçekmece Gölü Tepekent mevkiinde dronela arama yapan ekipler, 3 kişinin cansız bedenlerini buldu. Aladağ'ın onları da bölgeye piknik bahanesiyle götürerek öldürdüğü öne sürüldü.Bu arada Aladağ'ın, berber dükkanında sık sık havalı tabancayla atış talimi yaptığı iddia edildi. Bir haftadır işyerini açmayan Aladağ'ın, soranlara hasta olduğunu söylediği belirtildi.Yaralı Gökhan Soylu ve Buket Aladağ'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Aladağ ile katlettiği annesi, babası, kuzeni ve işyeri çalışanının cenazeleri dün Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Kuzen Şadan Serdar Buke'nin cenazesi Esenyurt'ta toprağa verildi.Katil zanlısı Bahtiyar Aladağ'ın, eşiyle kıskançlık nedeniyle tartışmalar yaşadığı öne sürüldü. Birkaç yıl önce evinde uyuşturucu krizine giren Bahtiyar Aladağ'ın, eşyalara ve çevresine zarar verdiği öğrenildi. Öte yandan Aladağ'ın anne ve babasını katlettiği Büyükçekme'deki eve giriş-çıkışı ile araç kullandığı anların güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.