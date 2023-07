One Piece Karakterleri - En Güçlü One Piece Karakterlerinin İsimleri, Hikayeleri ve Özellikleri

One Piece karakterleri veya One Piece tayfa üyeleri nedir, bakacak olduğumuzda geniş bir kadro ile karşılaşırız. Kurgusal bir evrende gerçekleşen ve anime bir dizi olan One Piece'de One Piece en güçlü karakter kimdir, belirlemek güç olacaktır. Bu nedenle anime dizide ele alacağımız One Piece ana karakterle, dizinin asıl ritmini oluşturmaktadır. Bu ana karakterlerin çoğu insandır ancak devler gibi olağanüstü canlılar da yer almaktadır. Bular arasında Nami gibi One Piece kadın karakterler de bulunmaktadır. Şimdi yazımızda ele alacağımız bu anime dizinin ayrıntılarına inelim.

One Piece Nedir?

One Piece, hikayesi Eiiçiro Oda tarafından yazılan ve içinde olağanüstü canlıların da yer aldığı anime bir dizidir. Tür olarak bu anime dizi, shounen bir dizidir. Japoncada kadın ya da erkek anlamına gelen bu sözcük, anime ve mangalara hitap eden kesim için kullanılmaktadır. Shouen anime ve mangalar arasında yer alan bu dizi oldukça meşhurdur. Eiiçiro Oda tarafından yazılan bu serinin dergide yayımlanması Ağustos 1997 tarihinden bu yanadır. Japonya'da yayımlandığı dergi haftalık bir dergi olan Weekly Shonen Jump dergisidir. Bu hikâye daha sonra bir anime dizi serisine uyarlanmıştır.

Oldukça popüler olan bu anime dizi, Şeytan Meyvesi kullanıcısı olan Monkey D. Luffy isimli genç bir adamın, kendisinin zaman içinde oluşturduğu bir tayfa ile bir okyanus olan Grand Line'a açılıp daha sonra One Piece'i bulma ve Korsanlar Kralı olma çabasını konu edinmektedir. Dizide yer alan Şeytan Meyvesi, olağanüstü güçlere sahip olan bir meyvedir. Bu meyvenin özelliğine göre yiyen kişiye farklı olağanüstü güçler vermektedir. Bu meyveden geçen güçler kullanıcıyı ölene kadar terk etmez. Şeytan meyvesinde üç çeşit güç vardır. Bunlar:

Logia: şeytan meyvesinin bu türünü yiyen bir kullanıcı, vücudunun herhangi bir bölümünü doğada var olan doğal güçlere (ateş, çelik vb.) dönebilme ve kontrol edebilme yeteneği vermektedir.

Zoan: Şeytan Meyvesi'nin bu türü ise yiyen kullanıcının hayvan ya da insan ve hayvan karışımı bir dönüşüm yaşamasını sağlayarak çeşitli güçler vermektedir.

Paramecia: Şeytan Meyvesi'nin bu türü de yiyen kullanıcılarına insanüstü farklı güçler vermektedir.

One Piece Karakterleri Kimlerdir?

Oldukça kalabalık bir kadroya sahip olan One Piece karakterlerinin her birinin farklı güçleri vardır. Ana karakterler olan hasır şapka korsanları asıl karakterlerdir. Şimdi bu karakterlerin isimlerine değinelim:

Monkey D. Luffy

Roronoa Zoro

Nami

Usopp

Sanji

TonyTony Chopper

Nico Robin

En Güçlü One Piece Karakterlerinin İsimleri Nedir?

Yukarıda sıraladığımız isimler arasında en güçlü One Piece karakterleri de bulunmaktadır. Bu karakterlerin en güçlü olma durumu hangi Şeytan Meyvesini yediğidir. Güçlü karakterlerin birkaçına değinelim:

Beyaz Sakal: Yediği Şeytan Meyvesi'nin türü olan Paramecia türü arasında en iyi olarak gösterilen bir meyvedir.

Karasakal: Beyazsakal ölünce onun meyvesini de yiyerek iki meyve gücüne ulaşmıştır.

Crocodile: Şeytan Meyvesi'nin Suna Suna no Mi (Kum Kum Meyvesi) meyvesini yiyerek kum adama dönüşme özelliği kazanmıştır.

Dracule Mihawk: Şeytan meyvesi yoktur ancak dünyanın en güçlü kılıç ustası olarak gösterilir.

Shiki: Paramecia türü Şeytan Meyvesi'ni yiyerek dokunduğu her şeyi havaya kaldırma ve cansız şeylere dokununca onları kontrol etme özelliği vardır.

Güçlü One Piece Karakterlerinin Hikâyeleri ve Özellikleri Nedir?

Monkey D. Luffy: Animenin 17 yaşındaki ana karakteridir. Monkley, Hasır Şapka Korsanları'nın kaptanıdır. Şeytan Meyvesi'nde Gomu Gomu no Mi'yi yiyerek lastik adam olmuştur.

Roronoa Zoro: Eski bir ödül avcısı olsa da korsan olmuştur. Kaptan Luffy'nin ekibe kattığı ilk kişidir. İyi bir kılıç ustasıdır. Bu yeteneğine paralel olarak en büyük hayali dünyanın en iyi kılıç ustası olmaktır.

Nami: Ekibin rota sorumlusudur. Bunun yanında kapkaççı ve hırsızdır.

Usopp: tayfanın keskin nişancısı olan Usopp17 yaşındadır. Onun en büyük hayali de Denizin Cesur Savaşçısı olmaktır.

Sanji: Tabikide bir aşçı olmalıdır ve bu tayfanın yetenekli aşçısı Sanji'dir.

Chopper: Tayfanın sağlık hizmetlerine bakan doktordur.