Onlardan geriye anıları kaldı

Konya'da yaşayan Ebru ve Hüseyin Taşkın çiftinin, Selçuklu Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi büyük oğulları 14 yaşındaki Mustafa Yiğit, geçen yıl nisan ayında, okul bahçesinde bir arkadaşı ile tartışırken fenalaşıp yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Mustafa, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Büyük bir acı yaşayan aile, geride kalan tek çocukları, 4'üncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Yusuf'la teselli olmaya çalıştı.

Dikilitaş Sahip Ata İlkokulu öğrencisi Yusuf, geçen 28 Mayıs'ta, öğretmenleri sınıfta yokken sınıf arkadaşı M.İ.Ç.'nin boğazını sıkması sonucu nefessiz kaldı. Ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf, burada entübe edilerek yoğun bakıma alındı. Yaklaşık 1.5 ay yaşam mücadelesi veren minik Yusuf, yapılan tüm müdahalelere rağmen 11 Temmuz'da hayatını kaybetti. M.İ.Ç. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adli ve idari soruşturma ise sürüyor.

EVLERİNİ TAŞIDILAR

Bir yıl arayla iki kez evlat acısı yaşayan çift, oğullarının mezarlarına yakın olabilmek için, toprağa verdikleri memleketleri Akşehir ilçesine taşındı. Yeni evlerindeki bir odayı ise oğullarının fotoğrafları ve geride kalan eşyaları ile donatan çift, günlerini bu yürek yakan odada geçiriyor. Her gün çocuklarının mezarlarına gittiğini anlatan acılı baba, "İki evladımı da toprağa koydum. Yan yana yatıyorlar. Onlara yakın olabilmek için buraya taşındık. Artık hayattan bir beklentimiz kalmadı. Mezarlarına gitmeden duramıyorum. Mezarlıkta çalışmak için belediyeye başvurdum" dedi.

YÜREĞİMİZ YANIYOR

Anne Ebru Taşkın ise "Bir yılda iki evlat acısı yaşadım. Tutunacak hiçbir dalımız kalmadı. Bir anne olarak yaşadığım acıyı anlatamam. Bu acının tarifi yok. Çocuklarımdan geriye fotoğrafları ve eşyaları kaldı. Çocuklarımız yerine onlara sarılıp hasret gideriyoruz. Bu tür olaylara, akran zorbalığına önlem alınsın. Benim yüreğim yandı başka anaların yüreği yanmasın. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Kimin ihmali varsa cezasını çeksin" dedi.