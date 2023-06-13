Önlem alın

Kocaeli Üniversitesinde yaşanan olayda, Fatma Seher Hanım Kız Yurdu önünde bulunan bazı sokak köpekleri, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi olan Lokman Emre Yurtsever'e saldırdı. Köpeklerden kurtulmaya çalışan genç, istinat duvarından yola atladığı esnada, yere düşüp kafasını vurarak ağır yaralandı. Bilincini kaybetmiş bir halde yerde yatan genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası, ambulansa alınarak Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalesi sonrası yoğun bakıma alınan genç, hayati tehlikeyi atlattı ve yoğun bakım servisinden çıkarak normal servise alındı. Aldıkları haber sonrası şok geçiren Yurtsever'in ailesi ile sınıf arkadaşları, normal servise alınan gencin annesi ile birlikte fotoğrafını sosyal medya hesaplarında paylaştı. Öğrencilerin paylaşımlarında, yine köpek sorunun çözümü istendi.Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Üniversitesinde yaşanan köpek dehşeti sonrasında sosyal medya hesabından yazılı bir açıklamada bulundu. Öğrenci ve ailesini ziyaret ettiğini, sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Cantürk, "Kampüsümüzün yanı başında yaşanan olay hepimiz için kaygı vericisidir. Kampüsün yüksek güvenlik standartlarına rağmen başıboş köpek sorunu gibi konular, kontrol edilemeyen dış etkenlerdir. Bu noktada, belirtmek isterim ki üniversitemiz yerel yönetimlerle iş birliği içinde sorunun çözümüne katkı sağlayacak ve öğrencilerimizin güvenliği için gerekli önlemleri almaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.Konu ile ilgili konuşan öğrencilerden Vural Bayram, "Belirli yerlerde çok fazla köpek var. Özellikle bazı bölgelerde koloni halinde geziyorlar. Aç kaldıklarında ve toplu şekilde gezdiklerinde saldırganlaşıyorlar. Otopark çevresinde çok fazla köpek oluyor. Ben de hayvanları seviyorum ama burada bize zarar veriyorlar. Daha önce ben de yurda giderken birkaç kez saldırıya uğradım. Önlem alınması gerekiyor" dedi.Hem kampüs hem de hastane çevresinde çok fazla köpek olduğunu ifade eden öğrencilerden Muhammet Öztürk: Çok ama çok fazla köpek var. Hatta bazen yemekhaneye kadar giriyorlar. Bazı arkadaşlar için bu durum travma derecesine kadar geldi. Aç kaldıklarında saldırgan oluyorlar.Bu konudan sadece öğrenci değil, hasta ve hasta yakınları, öğretim görevlileri ve çalışanların tamamen rahatsız olduğunu ifade eden Kocaeli Üniversitesi öğrencisi Ercan Konuklu: Bu konudan herkes rahatsız ben de rahatsızım. Okula giderken yurda giderken ara ara saldırı oluyor. Arkadaşlarımız da zor durumda kalıyor. Yetkililerin bir şekilde tedbir alması gerekiyor.Kocaeli üniversitesi öğrencilerinden Azad Yıldız, Sibel Özdemir ve Dilek Işık da, hastane ve üniversite çevresinde köpeklerin sayısının her geçen gün daha da arttığını, aralarında bazılarının saldırgan olabildiğini ve diğer köpeklerinde saldırgan olmasına neden olduğunu ifade etti. Ayrıca olayların çok az bir kısmının basına yansıdığını, bu kadar ağır hasar olmayan çok sayıda benzer olayın yaşandığını söyleyerek, hızlı bir şekilde tedbir alınması gerektiğine vurgu yaptı.