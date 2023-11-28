Onur Şener cinayetinde bir tutuklama, bir cezada indirim

Onur Şener'in kardeşi Pınar Şener Harput, istinaf kararı ile ilgili SABAH'a konuştu. Pınar Şener Harput, Semih Soyalp'in ceza verilerek tutuklanmasının içlerini bir nebze de olsa rahatlattığını ancak Ali Gündüz'ün cezasının indirilmesinin kendilerini bir kez daha yıktığını söyledi. Harput, adalete güvendiklerini, hukuk mücadelesine sanıkların hak ettikleri cezayı alana kadar devam edeceklerini söyledi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan tartışma sonucunda müzisyen Onur Şener'in hayatını kaybetmesine ilişkin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde görülen davaya tutuklu sanıklar İlker Karakaş, Ali Gündüz ile tutuksuz sanıklar Semih Soyalp, Gözde Gündüz, Jale Erberk ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı'nın sanıklara son sözlerini sorması üzerine, sanık Karakaş, mahkemenin adil bir karar verileceğine inandığını kaydederken, Ali Gündüz ise "Takdir mahkemenindir. Suçsuzum, beratımı talep ediyorum" dedi. Tutuksuz sanıklar Semih Soyalp, Gözde Gündüz ve Jale Erberk ise beraat talebinde bulundu. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, yerel mahkemenin Karakaş'a 'Kasten öldürme' suçundan verdiği 25 yıl hapis cezasını yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bularak istinaf talebini reddetti.