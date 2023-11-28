Onur Şener cinayetinde bir tutuklama, bir cezada indirim

Onur Şener'in kardeşi Pınar Şener Harput, istinaf kararı ile ilgili SABAH'a konuştu. Pınar Şener Harput, Semih Soyalp'in ceza verilerek tutuklanmasının içlerini bir nebze de olsa rahatlattığını ancak Ali Gündüz'ün cezasının indirilmesinin kendilerini bir kez daha yıktığını söyledi. Harput, adalete güvendiklerini, hukuk mücadelesine sanıkların hak ettikleri cezayı alana kadar devam edeceklerini söyledi.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan tartışma sonucunda müzisyen Onur Şener'in hayatını kaybetmesine ilişkin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde görülen davaya tutuklu sanıklar İlker Karakaş, Ali Gündüz ile tutuksuz sanıklar Semih Soyalp, Gözde Gündüz, Jale Erberk ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı'nın sanıklara son sözlerini sorması üzerine, sanık Karakaş, mahkemenin adil bir karar verileceğine inandığını kaydederken, Ali Gündüz ise "Takdir mahkemenindir. Suçsuzum, beratımı talep ediyorum" dedi. Tutuksuz sanıklar Semih Soyalp, Gözde Gündüz ve Jale Erberk ise beraat talebinde bulundu. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, yerel mahkemenin Karakaş'a 'Kasten öldürme' suçundan verdiği 25 yıl hapis cezasını yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bularak istinaf talebini reddetti.
GÜNDÜZ'ÜN CEZASI 12 YILA İNDİRİLDİ
Mahkeme, sanık Ali Gündüz'e 'Kasten öldürme' suçundan verilen 25 yıl hapis cezasını kaldırarak Gündüz'ün suçu, haksız tahrik altında işlediğine hükmederek, 'Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
SEMİH SOYALP TUTUKLANDI
Tutuksuz sanık Semih Soyalp'e ise verilen beraat kararını kaldıran mahkeme, Soyalp'in Şener'e yönelik 'Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçunu işlediği gerekçesiyle 10 yıl hapisle cezalandırılmasına karar vererek tutuklanmasına hükmetti. Mahkeme, tutuksuz sanıklar Gözde Gündüz ve Jale Erbek'e yerel mahkemece verilen beraat kararlarını da hukuka uygun buldu.
'SOYALP KARARI İÇİMİZİ RAHATLATTI'
Onur Şener'in kardeşi Pınar Şener Harput, istinaf kararına ilişkin konuştu. Kardeşinin ölümünden 5 sanığın da sorumlu olduğunu kaydeden Harput, Semih Soyalp'in ceza alarak tutuklanmasının bir nebze de olsa içlerini rahatlattığını ancak, Ali Gündüz'ün cezasının indirilmesinin kendilerini derinden yaraladığını söyledi. Harput, "Sonuç olarak evladını kaybetmiş bir anne baba, babasını kaybetmiş bir evlat var ortada. 5 suçlu var bu vahşi cinayette fakat suçlu değillermiş gibi davranıyorlar" dedi.
'HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALANA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ'
Sanıkların, Şener'e sosyal medyada verilen destekten rahatsız olduklarını dile getiren Harput, dosyayı Yargıtay'a taşıyacaklarını ifade ederek, "En başından beri söylediğimiz şey, kardeşimin ölümünün 5 kişi tarafından canavarca gerçekleştirilmiş olması. Sanıklar kardeşime verilen destekten oldukça rahatsız olmuşlar, duruşmada da devamlı bu durumdan bahsettiler. Kardeşimin rahat uyuması için bu işin peşini bırakmadan ilk günkü kararlılığımızla hukuk mücadelemize devam ederek, hak ettikleri cezayı almalarını sağlayacağız" diye konuştu.