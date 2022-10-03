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Giriş Tarihi: 3.10.2022 10:50

Onur Şener kimdir, kaç yaşındaydı? Öldürülen müzisyen Onur Şener neden ve nasıl öldü?

Son dakika haberi ile gündeme gelen müzisyen Onur Şener ölümü sosyal medyada büyük tepki topluyor. Ankara’da bir eğlence mekanında istek şarkıdan çıkan kriz sonucu hayatını kaybeden müzisyenin daha önce O Ses Türkiye programına katıldığı biliniyor. Haberin hemen ardından Onur Şener kimdir, kaç yaşında soruları yanıt aramaya başladı. Peki, Onur Şener neden ve nasıl öldü? İşte, yanıtlar…

Onur Şener kimdir, kaç yaşındaydı? Öldürülen müzisyen Onur Şener neden ve nasıl öldü?

Müzisyen Onur Şener Ankara'da çalıştığı mekanda öldürüldü. Hemen ardından gündeme gelen O Ses Türkiye görüntüleri ve sahne fotoğrafları paylaşılarak sosyal medyadan olaya tepki gösterilmeye başlandı. Onur Şener kimdir, kaç yaşında, nasıl öldü soruları yanıt arıyor. Peki, Onur Şener neden ve nasıl öldü? İşte, yanıtlar…

ONUR ŞENER NEDEN ÖLDÜ?

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında 3 kişi, istekte bulundukları parçayı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları müzisyen Onur Şener'e saldırdı. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Şener, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Çankaya ilçesinini Çayyolu semtindeki bir eğlence mekanında keydana geldi. Mekana gelen grup, o sırada sahnede olan müzisyen Onur Şener'den istek parça istedi. Müzisyen Şener ise şarkıyı bilmediğini belirterek çalmadı. Bunun üzerine gruptan üç kişi müzisyenle sözlü olarak tartışmaya başladı, tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Mekan çalışanları ile müşterilerinin araya girmeyi kavga sonlandırıldı.

Eğlence mekanının kapanması yakın saatten ayrıldıkları öğrenilen grup, bu sırada evine gitmek üzere işyerinden çıkan Onur Şener'e saldırdı. 3 kişi ellerindeki cam şişelerle Şener'i darbetti. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdı. Boğazından cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ONUR ŞENER KİMDİR?

1977 doğumlu 45 yaşındaki Şener'in bir kızı olduğu öğrenildi. Ankara TED Koleji mezunu müzisyen O Ses Türkiye yarışmasında 4 jüriyi de kendine döndürmeyi başardı.

Vefatının ardından jüri üyeleri ve birkaç sanatçı tepkilerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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Onur Şener kimdir, kaç yaşındaydı? Öldürülen müzisyen Onur Şener neden ve nasıl öldü?
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