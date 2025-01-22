Operasyon polis kamerasında: Firari hükümlüler evlerinde yakalandı!

Ekipler, 'cinsel istismar' suçundan hakkında kesinleşmiş 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan ve 3 yıldır aranan Onur Dökmen'in Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve 2,5 yıldır aranan Gürkan Yazıcıoğlu'nun ise Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi'ndeki evlerde saklandıklarını tespit etti.