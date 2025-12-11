Haberler Yaşam Haberleri Ordu’da panik anları: Bir şahıs otoparka el yapımı patlayıcı fırlattı!
Giriş Tarihi: 11.12.2025 23:36

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir şahsın fırlattığı el yapımı patlayıcı bir evin otoparkına düştü. Evde bulunanlar durumu ekiplere bildirirken, kaçan şahıs kısa süre içerisinde yakalandı.

İHA Yaşam
Edinilen bilgiye göre, Göbü Mahallesi Aşağı Alan Sokak üzerinde bir süre gezinen K.Ç isimli şahıs, elindeki el yapımı patlayıcı maddeyi bir anda fırlattı. Patlayıcı madde, sokak üzerinde bulunan bir evin araç otoparkına isabet etti. Evde bulunan vatandaşlar olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.



KAÇAN ŞAHIS YAKALANDI

El yapımı patlayıcı maddeyi attıktan sonra bölgeden kaçan şahıs, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

İL EMNİYET MÜDÜRÜ ACAR İNCELEMELERDE BULUNDU

Olay sonrası Ordu İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Ünye İlçe Emniyet Müdürü Celal Sarısoy'dan bilgi alan Acar, daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Gözaltına alınan şahsın Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerine devam edildiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

