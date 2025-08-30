Ordu’da patpat kazası: 4 ölü

Ordu'nun Ünye ilçesinde "patpat" olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Kaza, Güzelkale Mahallesi Aşağı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Tunçel (49) yönetimindeki tarım aracı, sürücüsünün sokak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 15 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı. Feci kazada sürücü ile ablası Ayşe Tunçel (63) ve yengesi Güler Tunçel (55) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan 3 kişi ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı.