Ordu’da tünelde dehşet kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, Karadeniz Sahil Yolu Nefise Akçelik Tüneli'nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ö. (64) yönetimindeki yolcu otobüsü ile E.T.'nin (22) kullandığı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, tünelin duvarına çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan İ.T. (69) hayatını kaybetti, M.T. (53) isimli kadın da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, jandarma, polis, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay ilgili soruşturma başlatıldı.