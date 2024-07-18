Organ beklerken ‘umut’ oldu

Denizli'de eşinin hayatını kaybettiği motosiklet kazası sonucu hastanede sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybeden 39 yaşındaki Emine Burkay'ın organları vasiyeti üzerine bağışlandı. Kendisi de organ bekleyen bir diyaliz hastası olan Burkay'ın karaciğeri, İzmir'de organ bekleyen bir hastaya umut oldu. Emine Burkay, 5 yıl diyalize girmesinin ardından 2009 yılında babasının böbreğiyle sağlığına kavuşmuş, 6 ay önce de böbreğinde tekrar sorun yaşaması ile diyalize girmeye başlamıştı.13 Temmuz'da ise eşiyle birlikte geçirdiği trafik kazası sonrası Denizli Devlet Hastanesi'ne getirilen Emine Burkay, burada yapılan tahlil ve tetkiklerden sonra Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Yoğun bakımdaki tüm müdahalelere rağmen Burkay'ın 4 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Denizli Devlet Hastanesi Organ Nakli Birimi tarafından aile ile yapılan görüşmeler sonunda Emine Burkay'ın organları bağışlandı. İzmir'den gelen ekipler tarafından alınan karaciğer İzmir'de organ bekleyen bir hastaya gönderildi.