Organları bağışlanan hasta 3 kişiye can oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 67 yaşındaki bir hasta, beyin kanaması şüphesiyle 15 gün önce Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yoğun bakımda tedavi gören hastanın beyin ölümü gerçekleşti. Hastanın yakınları, organlarını bağışlama kararı aldı. 14 Aralık akşamı gerçekleştirilen operasyonla, vefat eden hastanın karaciğeri ve iki böbreği alındı. Karaciğer ve bir böbrek Antalya'ya, diğer böbrek ise Konya'ya gönderildi.

Manavgat Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi Şefi Dr. Mehmet Ercan Sönmez, hızlı çalışmalar sayesinde organların Sağlık Bakanlığı veri tabanında kayıtlı uygun hastalara ulaştığını belirtti. Sönmez, organ bağışının üç kişiye umut olduğunu vurguladı ve koordinatörlük ile yoğun bakım ekibine teşekkür etti.