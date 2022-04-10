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Giriş Tarihi: 10.4.2022 13:32

Orman rekortmeni! Bugüne kadar 500 bin ağaç dikti

ANKARA
Orman rekortmeni! Bugüne kadar 500 bin ağaç dikti

Ankara’nın tanınmış emlakçılarından Salim Taşçı  ağaç dikerek orman oluşturmada adeta rekora gidiyor. Taşcı bugüne kadar 500 binin üzerinde ağaç dikti.

Orman Genel müdürlüğü tarafından gösterilen alanları ağaçlandırmak için yıllardır çalışan Salim Taşçı, TEMA Vakfı'nın erozyonla mücadele için yaptıklarından etkilendi. Ormanlar yandığında çok üzülen ama üzülmenin bir fayda sağlanamayacağını anlayan Taşçı ağaç dikmeye başladı.



Diktiği 500 binden fazla fidan, ormana döndü. İlk ormanını da memleketi Sorgun'a kazandırdı. Taşçı, ilk mesleği olan gazeteciliği kurduğu hatıra ormanında ölümsüzleştirdi. Adına Gazeteciler Hatıra Ormanı dedi.

İkinci ormanını da Yozgat'a kurdu. İsmi Kuvayı Milliye Ormanı. Ankara'da ise 40'ın üzerinde orman kurdu.



Ormanlara, Atatürk, Cumhuriyet, şehit ve gaziler başta olmak üzere dostlarının, arkadaşlarının isimlerini vermekle kalmayıp Yunus Emre'yi, Mevlana'yı, KKTC'nin ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı da unutmadı.

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Orman rekortmeni! Bugüne kadar 500 bin ağaç dikti
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