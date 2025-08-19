Ormanlar Mehmetçiğe emanet

Antalya ve Burdur'da, yaz aylarında artan orman yangınlarına karşı önlemler sıkılaştırıldı. Antalya'da düzenlenen Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon Toplantısı'nda konuşan Vali Hulusi Şahin, hassas dönemlerde erken uyarı sistemlerinin devreye alınacağını ve halkın bilgilendirileceğini açıkladı. Özellikle 0-400 metre rakımdaki riskli alanlara yönelik önleyici adımlar atılacak. Burdur'da ise Vali Tülay Baydar Bilginhan, güvenlik güçlerinin 24 saat esasına göre ormanlık alanlarda devriye gezdiğini belirtti. Jandarma komando birlikleri, olası yangınları önlemek ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla sahada aktif görev yapıyor.