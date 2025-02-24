Ortaköy’de adam kaçırdılar... ‘Ağabeyin elimizde para gönder’ mesajı attılar

İstanbul Ortaköy'de "Kardeşim kaçırıldı" ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ve Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işadamı M.Ö.'yü zorla tutulduğu evde kurtardı. Operasyon sırasında evde bulunan 3 şüpheli gözaltına alınırken bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.Ortaköy'de meydana gelen olayda C.Ö., abisinin borcu nedeniyle zorla alıkonulduğunu ve 1 milyon 300 bin lira istemek için telefonla görüntülü arandığını bildirdi. Yapılan araştırmalar sonucunda M.Ö.'nün, kardeşinin borcunu ödeyebilmek için başkalarından para almaya çalışırken alıkonulduğu tespit edildi.Gözaltına alınan şüphelilerin sadece alacaklarını tahsil etmeye çalıştıkları öğrenildi. Z.Y.'nin başka bir suçtan 11 yıl 7 ay hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Şüpheliler, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.