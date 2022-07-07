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Giriş Tarihi: 7.7.2022 10:04

Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi” ile trafikte sürücüler daha güvenli seyahat edebilecek

“Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi” ile trafikte sürücüler daha güvenli seyahat edebilecek

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), trafikte can kaybının yaşanmamasının ve sürücülerin güvenle yolculuk yapabilmeleri için devreye giren, “Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi” çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

EGM, mevcut Kent Güvenlik Yönetim Sistemi / Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kullanılarak hızdan kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve güvenli trafik akışını temin etmek amacıyla "Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi" kurma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Konuyla ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"Trafikte '1' can kaybının bile fazla olduğu 'Vizyon Sıfır' ve 'Güvenli Sistem' yaklaşımıyla oluşturulan 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi doğrultusunda, şehirlerarası devlet karayollarında ve kazaların yoğunlukla meydana geldiği güzergahlarda mevcut Kent Güvenlik Yönetim Sistemi / Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kullanılarak hızdan kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve güvenli trafik akışını temin etmek amacıyla 'Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi' kurma çalışmalarımız devam ediyor. Kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılması hedeflenerek, proje kapsamında Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Bitlis, Çorum, Eskişehir ve Konya illerimizde oluşturulan bin 904 km uzunluğundaki Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemleri trafik denetimlerinde aktif olarak kullanılıyor. Projenin ülke geneline yaygınlaştırılarak yürütülmesi safhasında ise Amasya, Bolu, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Sivas, Tokat ve Yozgat illerimizde 2 bin 778 km uzunluğundaki Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemlerinin kurma çalışmaları tamamlandı. Trafik işaret ve uyarı levhaları yerleştirildi ve hız ihlallerine yönelik olarak trafik denetimlerinde kullanılmaya başlanıldı. Toplam 4 bin 682 km kara yolu ağında yapılan hız ihlali denetimlerinde; sürücülerimiz üzerindeki trafik güvenliği algısının güçlendirilmesi, algılanan yakalanma risk duygusunun artırılması, tüm yol güzergâhı kontrol altında tutularak aşırı hızların önlenmesi ve hızların aynı seviyede tutularak trafiğin sakinleştirilmesi hedefleniyor. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin sağlanmasının önceliğimiz olduğunu hatırlatır, sürücülerimizin yasal hız sınırları başta olmak üzere tüm trafik kurallarına uymaları hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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“Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi” ile trafikte sürücüler daha güvenli seyahat edebilecek
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