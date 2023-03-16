Ortaokul öğrencisi, tartıştığı liseliyi bıçakladı

Olay, önceki gün Yıldırım ilçesi Fidyekızık Mahallesi'nde meydana geldi. Lise ve ortaokulun aynı bahçe içerisindeki binalarda eğitim verdiği okulda, öğrenciler arasında tartışma çıktı. 6'ncı sınıf öğrencisi Berat A. ile 10'uncu sınıf öğrencisi Yusuf E. arasındaki tartışma, diğer öğrencilerin ve öğretmenlerin müdahalesi ile sonlandı. Okul çıkışında karşılaşan öğrenciler arasında yeniden çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Berat A., yanındaki bıçak ile Yusuf E.'yi kalçasından yaraladı. Yusuf E., çağırılan ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yusuf E.'ye ayakta müdahale edilirken, Berat A. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.