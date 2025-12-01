Osimhen derbide oynayacak mı? Osimhen Fenerbahçe Galatasaray derbisinde var mı? İşte muhtemel 11’ler...

Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı ile oynanan Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde Kongo Demokratik Cumhuriyeti karşısında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Nijerya'nın penaltılarla elenmesi ve sahayı gözyaşları içinde terk etmesi, hem ülkesi hem de Galatasaray için büyük üzüntü yaratmıştı. Peki, Osimhen iyileşti mi ve bu akşamki derbide oynayacak mı? İşte muhtemel 11'ler
Sarı-kırmızılı camiaya sevindirici haber geldi. Kritik derbi öncesi, başta Osimhen olmak üzere sakat oyuncuların durumları merak konusuydu.
Galatasaray'da sakat futbolcuların sağlık durumu netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen, Mario Lemina ve Yunus Akgün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
Nijeryalı golcü, antrenmanın ilk kısmında takım arkadaşlarıyla birlikte çalıştı, son bölümde ise fizyoterapist ve performans ekibi gözetiminde özel bir program uyguladı. Teknik kadro, oyuncunun sahalara dönüşünü olumlu bulurken, Osimhen'in Fenerbahçe karşısında forma giymesi ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.
Galatasaray cephesinde derbi öncesi olumsuz haberler var. Sakatlıkları devam eden Wilfried Singo, İsmail Jakobs, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu, bu akşamki derbide forma giyemeyecek. Ayrıca kırmızı kart cezalısı Roland Sallai ile kadro dışı bırakılan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı de müsabakada yer almayacak.
Sarı‑lacivertli ekipte ise sakatlık ya da ceza nedeniyle kadro dışı oyuncu görünmüyor. Ancak dün iyileşmiş olsa da Çağlar Söyüncü ve Sebastian Szymanski'nin derbide forma giyip giymeyeceği maç saatinde netleşecek. Her iki ismin de ilk 11'e alınması beklenmiyor.
Muhtemel 11'ler: