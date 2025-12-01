Osimhen derbide oynayacak mı? Osimhen Fenerbahçe Galatasaray derbisinde var mı? İşte muhtemel 11’ler...

Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı ile oynanan Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde Kongo Demokratik Cumhuriyeti karşısında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Nijerya'nın penaltılarla elenmesi ve sahayı gözyaşları içinde terk etmesi, hem ülkesi hem de Galatasaray için büyük üzüntü yaratmıştı. Peki, Osimhen iyileşti mi ve bu akşamki derbide oynayacak mı? İşte muhtemel 11'ler