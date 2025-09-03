Osmancan’ın biyolojik ailesi canlı yayında bulundu

Gaziantep'te evlatlık verilen Osmancan'ın biyolojik ailesi, Esra Erol'un programında yeniden bir araya geldi. Osmancan, 11 Mayıs 2000'de iki aylıkken Zeliha ve Hasan Bey tarafından evlatlık alınmış, doğuştan zihinsel engelli olarak büyütülmüştü. 1 Eylül Pazartesi günü yayınlanan programda Zeliha ve Hasan Bey, Osmancan'ın yanında kendileri olmadığında güvenle kalabileceği bir aile olup olmadığını öğrenmek için yardım istedi. Esra Erol, kısa sürede Osmancan'ın biyolojik ailesine ulaştı. Teyzesinin açıklamasına göre, annesi Sibel 16 yaşında doğum yapmış ve bilinçsiz bırakılmıştı. Sibel, Bartın'da bir huzurevinde yaşıyor.