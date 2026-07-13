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Giriş Tarihi: 13.07.2026 20:24 Son Güncelleme: 13.07.2026 20:26

Osmaniye zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Osmaniye’de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İHA
Osmaniye zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
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Kaza, Fakıuşağı Mahallesi Güney Çevre Yolu üzerinde bulunan Dereobası ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, kazada 2 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Osmaniye zincirleme trafik kazası: 2 yaralı


Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, hasar gören araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#OSMANİYE

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Osmaniye zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
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