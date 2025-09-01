Osmaniye’de 7 yaşındaki çocuk oyun oynadığı damda elektrik akımına kapıldı!

Olay, akşam üzeri Düziçi ilçesi Ellek beldesine bağlı Şehit Ali Gökçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinin damında oyun oynayan 7 yaşındaki Ali A., evinin üzerinde bulunan yüksek gerilim hattına kapılarak ağır yaralandı. Ailesi tarafından Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük Ali'nin vücudunda ciddi yanıklar oluştuğu belirlendi. İlk müdahalenin ardından Ali A., Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
"ÇOK BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ OLUNCA HERKES KOŞMUŞ"
Torununun bu sene ilkokula başlayacağına söyleyen dede Ali Kurt, "Annesiyle evdeyken çocuk aşağıdan yukarı dama çıkıyor. Damda da elektrik yaklaşık dama 2 metre falan. Daha önce müracaat ettik kaldırın diye dilekçe verdik. Cuma günü yine geldi elektrikçiler zarar vermez dediler. İşte bugün de torunum annesi 2 dakika önce yanımdaydı diyor. Birden dama çıkmış.