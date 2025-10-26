Osmaniye’de akılalmaz hırsızlık kamerada | Tam 18 ton çaldılar: Çekici ve vinç ile gelmişler!

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yapılan operasyonla, E.Ö. ve B.Ö. çaldıkları çelik hasırlarla birlikte yakalandı. Ele geçirilen malzemeler, Osmaniye'ye getirilerek ilgili yapı işletme firmasına teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, hırsızlık anları ile çalınan çelik hasırların tırlara yüklenme görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.