Haberler Yaşam Haberleri Osmaniye’de çöp kamyonuyla otomobil çarpıştı: Belediye personeli yaralandı!
Giriş Tarihi: 17.12.2025 15:48

Osmaniye’de çöp kamyonuyla otomobil çarpıştı: Belediye personeli yaralandı!

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde çöp toplama aracı ile otomobil kazaya karıştı. Kazada, çöp kamyonunun arkasında görev yapan belediye personeli yaralandı.

İHA Yaşam
Osmaniye’de çöp kamyonuyla otomobil çarpıştı: Belediye personeli yaralandı!
  • ABONE OL

Korkutan kaza, sabah saatlerinde Bahçe ilçesine bağlı İslam Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çöp toplama çalışması sırasında meydana gelen kazada çöp aracının arkasında görev yapan belediye personeli Ramazan Ö. yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle yere düşen personelin ayağının kırıldığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ramazan Ö., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Osmaniye’de çöp kamyonuyla otomobil çarpıştı: Belediye personeli yaralandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz