Haberler Yaşam Haberleri Osmaniye’de DEAŞ'a yönelik operasyon: 6 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 22.10.2025 22:08 Son Güncelleme: 22.10.2025 22:11

Osmaniye’de DEAŞ'a yönelik operasyon: 6 şüpheli tutuklandı

Osmaniye’de jandarma ekipleri tarafından DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin ikametlerinde hassas burunlu narkotik köpeklerinin de katılımıyla yapılan aramalarda; 12 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 15 hafıza kartı ve 8 SIM kart ele geçirildi.

DHA Yaşam
Osmaniye’de DEAŞ’a yönelik operasyon: 6 şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin 7 ve 21 Ekim 2025 tarihlerinde Osmaniye merkez, Bahçe ve Düziçi ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilen Suriye uyruklu 13 şüpheliden 6'sı yakalanarak, gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Yakalanan şüphelilerden A.E. (41), F.M. (31), Y.E.S. (29), A.E. (33), B.E. (33) ve V.E. (33) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Şüphelilerin ikametlerinde hassas burunlu narkotik köpeklerinin de katılımıyla yapılan aramalarda; 12 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 15 hafıza kartı ve 8 SIM kart ele geçirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Osmaniye’de DEAŞ'a yönelik operasyon: 6 şüpheli tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz