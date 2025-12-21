Osmaniye’de feci kaza: Park halindeki kamyonete ok gibi saplandı! 1 ölü, 2 ağır yaralı

Acı kaza, gece 03.00 sıralarında Cemal Paşa Mahallesi Sefa Vayısoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Hüseyin Alişan'ın kontrolünü yitirdiği otomobil, park halindeki N.Z.'ye ait kamyonete arkadan çarptı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışarak ağır yaralanan Hüseyin Alişan ile K.A. ve C.Ö. itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Alişan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.