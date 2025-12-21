Haberler Yaşam Haberleri Osmaniye'de feci kaza: Park halindeki kamyonete ok gibi saplandı! 1 ölü, 2 ağır yaralı
Giriş Tarihi: 21.12.2025 12:31

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobil, park halindeki kamyonete arkadan çarptı. Otomobilin sürücüsü Hüseyin Alişan hayatını kaybetti, yanındaki 2 kişi ise ağır yaralandı.

DHA Yaşam
Acı kaza, gece 03.00 sıralarında Cemal Paşa Mahallesi Sefa Vayısoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Hüseyin Alişan'ın kontrolünü yitirdiği otomobil, park halindeki N.Z.'ye ait kamyonete arkadan çarptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışarak ağır yaralanan Hüseyin Alişan ile K.A. ve C.Ö. itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Alişan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Hüseyin Alişan'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. K.A. ve C.Ö.'nün hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

