Osmaniye’de feci kaza: Park halindeki kamyonete ok gibi saplandı! 1 ölü, 2 ağır yaralı

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışarak ağır yaralanan Hüseyin Alişan ile K.A. ve C.Ö. itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Alişan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.