Osmaniye’de korku dolu anlar: Orman işçileri alevlerin arasında kaldı!

Yangın, Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Akçakoyunlu köyünde ormanlık alanda çıktı. Yangının çıktığı bölgedeki ormanlık alan kısa sürede alevlere teslim oldu. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Orman yangınında ters aleve maruz kalan orman işçileri zor anlar yaşadı

KORKU DOLU ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Ekipler karadan ve havadan yangına müdahaleye başladı. Alevlerin evlere ulaşmaması için zorlu bir mücadele veren orman ekipleri, alevlerin tersten gelmesi üzerine yangının ortasında kaldı. Dakikalarla kurtulan ekiplerin zor anları kameraya yansıdı. Ekipler hızlı hareketlerle alevlerden kurtulurken, o anlar vatandaşları da korkuttu.