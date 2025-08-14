Video Haber Orman yangınında ters aleve maruz kalan orman işçileri zor anlar yaşadı
Orman yangınında ters aleve maruz kalan orman işçileri zor anlar yaşadı

Orman yangınında ters aleve maruz kalan orman işçileri zor anlar yaşadı

14.08.2025 | 18:40

Osmaniye’de çıkan orman yangınına müdahale eden ekiplerin ters alev içerisinde kalarak zor anlar yaşadıkları anlar kameraya yansıdı. Ekiplerin alevlerden kaçarak kurtulduğu anlar bölgedeki vatandaşları da korkuttu.

