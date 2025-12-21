Haberler Yaşam Haberleri Osmaniye'de mezarlıkta dehşet: 2 gencin cansız bedeni arabada böyle bulundu! Vücutlarında kesi izleri...
Giriş Tarihi: 21.12.2025 09:45

Osmaniye’de mezarlıkta park halindeki otomobilde Veysel Ç. (19) ile Eylül K.’nin (17) cansız bedenleri bulundu. İki gencin vücutlarında kesici alet yaralanmalarına rastlanırken, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.

DHA Yaşam
Dehşete düşüren olay, akşam saatlerinde Asri Mezarlık içerisinde meydana geldi. Mezarlıkta park halinde bulunan bir otomobilde hareketsiz duran iki kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

VÜCUTLARINA YARALAR VARDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta bulunan Veysel Ç. (19) ile Eylül K.'nin (17) hayatını kaybettiği belirledi. Vücutlarında kesici alet yaralanmalarına rastlanan gençlerin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştıran polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

