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Giriş Tarihi: 23.07.2026 17:32 Son Güncelleme: 23.07.2026 17:40

Osmaniye’de un yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde un yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında tır sürücüsü yaralandı.

İHA
Osmaniye’de un yüklü tır devrildi: 1 yaralı
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Kaza, Düziçi ilçesi Akçakoyunlu mevkiindeki virajlarda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki un yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Osmaniye'de un yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan tır sürücüsü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Devrilen tırda maddi hasar meydana gelirken, yola savrulan yükün kaldırılması ve aracın bulunduğu yerden çekilmesi için çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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#DÜZİÇİ #OSMANİYE

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Osmaniye’de un yüklü tır devrildi: 1 yaralı
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