Kaza, Düziçi ilçesi Akçakoyunlu mevkiindeki virajlarda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki un yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Osmaniye'de un yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan tır sürücüsü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Devrilen tırda maddi hasar meydana gelirken, yola savrulan yükün kaldırılması ve aracın bulunduğu yerden çekilmesi için çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.