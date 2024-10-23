Haberler Yaşam Haberleri Osmaniye’de “Yer Fıstığı Festivali” coşkusu yaşanacak
Giriş Tarihi: 23.10.2024 10:24 Son Güncelleme: 23.10.2024 10:50

Osmaniye’de “Yer Fıstığı Festivali” coşkusu yaşanacak

Osmaniye Belediyesi tarafından 24-27 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Yer Fıstığı Festivali coşkusu yaşanıyor. “Osmaniye Yer Fıstığı Paneli” ile başlayacak olan festival programları çerçevesinde, kültür gezisi ve yer fıstığı tarlası ziyaretleri olacak. Dört gün sürecek etkinlikler boyunca, yemek yarışmaları, müzik dinletileri, çocuk etkinlikleri ve konserler düzenlenecek.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Osmaniye’de Yer Fıstığı Festivali coşkusu yaşanacak

25 Ekim Cuma günü ise OKÜ 15 Temmuz Amfisinde saat 10.00'da "Her yönüyle Osmaniye Yer Fıstığı" çalıştayı düzenlenecek. Devamında ise Kastabala – Karatepe Açık Hava Müzesine kültür gezisi yapılacak. Ardından Osmaniye Yerfıstığı tarlası ziyaret edilecek. 26 Ekim Cumartesi günü ise Atatürk Caddesi Çarşamba Pazarı girişinden başlayıp, Eski Belediye önüne kadar festival korteji yürüyüşü yapılacak. Festival açılış töreninin ardından Kobaner pasajı yanındaki alanda Fıstık Gibi Yemekler yarışması gerçekleştirilecek.

27 Ekim Pazar günü saat 12.00'da Atatürk Caddesi Kobaner Pasajı yanındaki alanda "Annemin Fıstık Gibi Yemekleri Yöresel Yemek Yarışmaları" düzenlenecek. İş Bankası önündeki etkinlik sahnesinde, müzik dinletisi ve müzikli çocuk etkinlikleri yapılacak. Fıstık Festivali programları, saat 20.00'da OKÜ Stadyumunda düzenlenecek olan sevilen şarkıcı Merve Özbey halk konseri ile sona erecek.

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Osmaniye’de “Yer Fıstığı Festivali” coşkusu yaşanacak
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