Osmaniyeli şehit son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Mehmet Can'ın naaşı, helallik alınması için Yarbaşı beldesi Karaçarlı Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Mehmet Can için daha sonra Fethi Yaşar Parkı'nda tören düzenlendi. Cenaze törenine şehidin yakınları, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ile protokol ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin Türk Bayrağına sarılı tabutunu gören baba İlhan ve anne Fatma Can, gözyaşına boğuldu. İl Müftüsü Ali Çakmak'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından bekar olduğu öğrenilen şehit Can'ın naaşı, Karaçarlı Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.