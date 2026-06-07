Haberler Yaşam Haberleri Osmanlı çini sergisi açıldı
Giriş Tarihi: 7.06.2026

Osmanlı çini sergisi açıldı

Osmanlı çini sergisi açıldı
  • ABONE OL
Anadolu Selçuklu Devleti ve Osmanlı saray motiflerini taşıyan seramik eserler, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side Müzesi'nde sanatseverlerle buluşturuldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı çini sanatçısı Şule Melek Sircan Tüter ile yetiştirdiği 6 sanatçının hazırladığı sergi ziyarete açıldı. Selçuklu ve Osmanlı saray sofralarından esinlenerek hazırlanan eserler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Geleneksel çini sanatını özgün yorumlarla günümüze taşıyan sergide, Selçuklu ve Osmanlı saray kültürünü yansıtan eserler ziyaretçilerin ilgisini çekti. Sergide, Selçuklu sultanları Alaeddin Keykubad ve Gıyaseddin Keyhüsrev'in motiflerinden esinlenilen sofraların yanı sıra Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Hürrem Sultan, Nurbanu Sultan ve Barbaros Hayrettin Paşa'ya atfedilen çalışmalar yer aldı.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.

#MANAVGAT #KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI #FATİH SULTAN MEHMET #ANTALYA #SELÇUKLU

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Osmanlı çini sergisi açıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA