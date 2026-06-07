Osmanlı çini sergisi açıldı

Anadolu Selçuklu
Devleti ve Osmanlı saray motiflerini taşıyan seramik eserler, Antalya
'nın Manavgat
ilçesindeki Side Müzesi'nde sanatseverlerle buluşturuldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı
çini sanatçısı Şule Melek Sircan Tüter ile yetiştirdiği 6 sanatçının hazırladığı sergi ziyarete açıldı. Selçuklu ve Osmanlı saray sofralarından esinlenerek hazırlanan eserler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Geleneksel çini sanatını özgün yorumlarla günümüze taşıyan sergide, Selçuklu ve Osmanlı saray kültürünü yansıtan eserler ziyaretçilerin ilgisini çekti. Sergide, Selçuklu sultanları Alaeddin Keykubad ve Gıyaseddin Keyhüsrev'in motiflerinden esinlenilen sofraların yanı sıra Fatih Sultan Mehmet
, Kanuni Sultan Süleyman, Hürrem Sultan, Nurbanu Sultan ve Barbaros Hayrettin Paşa'ya atfedilen çalışmalar yer aldı.