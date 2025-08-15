ÖSYM YKS TERCİH SONUÇLARI TARİHİ 2025 bekleniyor! Üniversite YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 YKS'de tercihler tamamlandı, gözler yerleştirme sonuçlarına çevrildi. Üniversite adayları ÖSYM AİS ekranı üzerinden başvurularını yaparken şimdi sonuçların açıklanacağı günü heyecanla bekliyor. YKS tercih sonuçları, öğrencilerin üniversite hayatına adım atmalarında belirleyici rol oynuyor. Peki, 2025 YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar.
YKS yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yapılacak. Tercih dönemi için takvim belirlenirken yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bir bilgilendirme bulunmuyor.
Geçtiğimiz yıl tercih işlemleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı. YKS yerleştirme sonuçları ise 13 Ağustos'ta erişime açıldı.
2025 yılında ise YKS tercih (yerleştirme) sonuçlarının en geç 25 Ağustos Pazartesi gününe kadar açıklanması bekleniyor.
ÖSYM tarafından "YKS tercih sonuçları açıklandı" duyurusu geldikten sonra adaylar sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulama ekranına ulaşacak.
T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte sorgulama işlemi gerçekleştirilecek. Şifresini unutan adaylar ÖSYM'den şifremi unuttum şeçeneğiyle veya e-Devlet giriş seçeneğiyle sisteme giriş yapabilecek.
YKS tercih sonuçları ekranında adaylar yerleştikleri üniversiteyi, bölümü, puan türünü, tercih sıralaması gibi bilgileri görüntüleyebilecek.
YKS tercih sonuçlarının duyurulmasının ardından üniversite kayıt süreci başlayacak. Yerleşen adaylar, belirlenen tarihlerde e-kayıt işlemlerini online olarak gerçekleştirebilecek.
E-kayıt yapamayan adaylar ise kayıt süresi içinde üniversitelere şahsen başvurabilecek. 2025 yılı için üniversite kayıtları 1-5 Eylül tarihleri arasında yapılacak.
Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanma tarihi ise henüz netleşmedi. ÖSYM tarafından resmi duyuru yapıldığında güncel bilgilere yer verilecektir. Adaylar, sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle görüntüleyebilecek.