ÖSYM YKS TERCİH SONUÇLARI TARİHİ 2025 bekleniyor! Üniversite YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yapılacak. Tercih dönemi için takvim belirlenirken yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bir bilgilendirme bulunmuyor.

Geçtiğimiz yıl tercih işlemleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı. YKS yerleştirme sonuçları ise 13 Ağustos'ta erişime açıldı.

2025 yılında ise YKS tercih (yerleştirme) sonuçlarının en geç 25 Ağustos Pazartesi gününe kadar açıklanması bekleniyor.