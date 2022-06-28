ÖSYM’den sınav görevli ücretlerine yönelik yeni açıklama: ÖSYM görevli ücretleri ne kadar oldu ve hangi sınavlarda geçerli?

18-18 Haziran 2022 tarihlerinde düzenlenen üniversite sınavı YKS görevli ücretleri 24 Haziran'da hesaplara yatırıldı. Konu ile ilgili ise yeni bir açıklama yapıldı ve 2022 yılı ikinci altı ayı için görevli ücretlerinin güncelleneceğini ve bunun yıl sonuna kadarki sınavlarda geçerli olacağını duyurdu. Peki; ÖSYM görevli ücretleri ne kadar oldu ve hangi sınavlarda geçerli? İşte ÖSYM'den sınav görevli ücretlerine yönelik yapılan o açıklama.