Haberler Yaşam Haberleri ÖSYM’den sınav görevli ücretlerine yönelik yeni açıklama: ÖSYM görevli ücretleri ne kadar oldu ve hangi sınavlarda geçerli?
Giriş Tarihi: 28.6.2022 09:31

ÖSYM’den sınav görevli ücretlerine yönelik yeni açıklama: ÖSYM görevli ücretleri ne kadar oldu ve hangi sınavlarda geçerli?

ÖSYM’den sınav görevli ücretlerine yönelik yeni açıklama: ÖSYM görevli ücretleri ne kadar oldu ve hangi sınavlarda geçerli?

YKS gözetmen ücretlerinin 24 Haziran 2022 Cuma günü hesaplara yatırıldığı ÖSYM tarafından duyurulmuştu. Ancak ÖSYM görevli ücretleri ile ilgili ÖSYM tarafından yeni bir açıklama yapıldı ve sınav görevleri ücretlerinin güncelleneceği bilgisi verildi. Peki; ÖSYM görevli ücretleri ne kadar oldu ve hangi sınavlarda geçerli? İşte ÖSYM sınav görevli ücretleri hakkındaki yeni açıklama.

18-18 Haziran 2022 tarihlerinde düzenlenen üniversite sınavı YKS görevli ücretleri 24 Haziran'da hesaplara yatırıldı. Konu ile ilgili ise yeni bir açıklama yapıldı ve 2022 yılı ikinci altı ayı için görevli ücretlerinin güncelleneceğini ve bunun yıl sonuna kadarki sınavlarda geçerli olacağını duyurdu. Peki; ÖSYM görevli ücretleri ne kadar oldu ve hangi sınavlarda geçerli? İşte ÖSYM'den sınav görevli ücretlerine yönelik yapılan o açıklama.

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 18-19 Haziran tarihlerinde uygulanan 2022-YKS'nin ilk oturumu olan TYT'de görev alan sınav görevlilerinin ücretlerinin 24 Haziran Cuma günü, AYT ve YDT oturumlarında görev alan görevlilerinin ücretlerinin de bugün itibarıyla hesaplarına yatırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, sınav görevleri ücretlerinin güncelleneceği bilgisi verilerek şunlar kaydedildi:

"2022 yılının ilk altı ayı (Ocak-Haziran dönemi) için 2022 Ocak ayında belirlenen görevli ücretleri, 1 Ocak 2022'den bu zamana kadar gerçekleştirilen YKS dahil tüm sınavlarda (19 sınav) görev alan sınav görevlilerimize aynı tutarlar üzerinden ödenmiştir. 2022 yılı ikinci altı ayı (Temmuz-Aralık dönemi) için görevli ücretleri güncellenecek ve belirlenecek görevli ücretleri 1 Temmuz'dan itibaren yıl sonuna kadar uygulanacak sınavlarda geçerli olacaktır. Tüm sınav görevlilerimize katkıları ve emekleri için teşekkür ederiz."

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ÖSYM’den sınav görevli ücretlerine yönelik yeni açıklama: ÖSYM görevli ücretleri ne kadar oldu ve hangi sınavlarda geçerli?
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