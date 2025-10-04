Haberler Yaşam Haberleri Ot biçen baba-oğul uçuruma düştü: Oğul öldü, baba yaralandı!
Giriş Tarihi: 4.10.2025 19:59

Ot biçen baba-oğul uçuruma düştü: Oğul öldü, baba yaralandı!

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde Polis memuru Ahmet Çavuş, babası Ali Rıza Çavuş ile birlikte ot biçtiği esnada dengesini kaybederek 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çavuş’u kurtarmaya çalışan babası da uçuruma düşerek ayağını kırarken, Ahmet Çavuş olay yerinde hayatını kaybetti. Öte yandan, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR Yaşam
Ot biçen baba-oğul uçuruma düştü: Oğul öldü, baba yaralandı!

Olay, akşam saatlerinde Hıdırnebi Yaylası'nda meydana geldi. Polis memuru Ahmet Çavuş, babası Ali Rıza Çavuş ile birlikte ot biçtiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Ağır yaralanan Çavuş'u kurtarmaya çalışan baba Ali Rıza Çavuş da uçuruma düşerek ayağını kırdı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde polis memuru Ahmet Çavuş'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı baba ise uçurumdan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ahmet Çavuş'un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ot biçen baba-oğul uçuruma düştü: Oğul öldü, baba yaralandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz