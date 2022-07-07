Haberler Yaşam Haberleri Otel Artemis film konusu ve oyuncu kadrosu: Hotel Artemis oyuncuları kimler, nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 7.7.2022 16:33

Otel Artemis film konusu ve oyuncu kadrosu: Hotel Artemis oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Bu akşam ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak Otel Artemis filmi güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Yayın akışında görülen film hakkında Otel Artemis film konusu ve oyuncu kadrosu araştırılıyor. 2018 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Drew Pearce oturuyor. İşte, Otel Artemis filmi oyuncuları

Otel Artemis film konusu ve oyuncu kadrosu: Hotel Artemis oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Otel Artemis oyuncuları ve konusu ile dikkat çeken yapımlar arasında yer alıyor. Aksiyon, gerilim ve bilimkurgu dalındaki filmin başrolünde ödüllü oyuncu Jodie Foster yer alıyor. Otel Artemis film konusu karanlık bir dünyayı anlatıyor. Peki, Otel Artemis filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar…

OTEL ARTEMİS FİLMİ KONUSU

'Hemşire' olarak tanınan Jean Thomas gündüzleri yasal mesleğiyle ilgilenirken, aynı zamanda Los Angeles'ın en azılı suçluları için de gizli bir hastaneyi yönetmektedir. Suikastçılar, silah kaçakçıları, hırsızlar ve gangsterlerin hizmet aldığı hastane son teknoloji cihazlarla doludur. Hastaneye gelen bir hastaya üç boyutlu yazıcılar ile yeni bir karaciğer yapılabilir veya hastanın vücuduna nanorobotlar enjekte edilebilir.

Ancak Los Angeles sokaklarında şiddetli bir isyan çıktığı gün hastanede işler karışır. Efsanevi mayfa babası Orian Franklin acil bir müdahale için hastaneye gelir fakat ardından gelen Niagara'nın niyeti barışçıl değildir. Hastanedeki 'hastalar' arasında gerilim tırmanırken, Hemşire acil servisteki herkesin hayatını tehlikeye atabilecek bir karar verir. Şehirdeki suçluların güvenli sığınağı olan yer artık onlar için en tehlikeli yerdir…

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye

OTEL ARTEMİS FİLMİ OYUNCULARI

Jodie Foster

Sterling K. Brown

Dave Bautista

Sofia Boutella

Brian Tyree Henry

Charlie Day

Jenny Slate

Zachary Quinto

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye
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Otel Artemis film konusu ve oyuncu kadrosu: Hotel Artemis oyuncuları kimler, nerede çekildi?
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