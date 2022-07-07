Otel Artemis film konusu ve oyuncu kadrosu: Hotel Artemis oyuncuları kimler, nerede çekildi?

OTEL ARTEMİS FİLMİ KONUSU

'Hemşire' olarak tanınan Jean Thomas gündüzleri yasal mesleğiyle ilgilenirken, aynı zamanda Los Angeles'ın en azılı suçluları için de gizli bir hastaneyi yönetmektedir. Suikastçılar, silah kaçakçıları, hırsızlar ve gangsterlerin hizmet aldığı hastane son teknoloji cihazlarla doludur. Hastaneye gelen bir hastaya üç boyutlu yazıcılar ile yeni bir karaciğer yapılabilir veya hastanın vücuduna nanorobotlar enjekte edilebilir.