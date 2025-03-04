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Giriş Tarihi: 4.3.2025 16:11

Otel odasında feci son! Görevliler 71 yaşındaki Veysel Akbaş'ın cansız bedeniyle karşılaştı!

Isparta'da 71 yaşındaki Veysel Akbaş'ın, bir yıldır kaldığı otel odasında cansız bedenine ulaşıldı. Yaşlı adamın kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı açıklandı.

İHA
Otel odasında feci son! Görevliler 71 yaşındaki Veysel Akbaş’ın cansız bedeniyle karşılaştı!

Olay, 13.30 sıralarında Pirimehmet Mahallesi, Matbaalar Caddesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 1 yıldır otel odasında yalnız yaşayan ve kendisinden uzun süredir haber alınamayan 71 yaşındaki Veysel Akbaş'ın odasına giren otel görevlileri, Akbaş'ı yatak üzerinde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.

Görevliler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde, Veysel Akbaş'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Akbaş'ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otel odasında feci son! Görevliler 71 yaşındaki Veysel Akbaş'ın cansız bedeniyle karşılaştı!
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