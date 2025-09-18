Otelde şüpheli ölüm

İddialara göre Elif Can Göktürk (39), eşi Erkut Göktürk ve eşinin arkadaşı Hasan E. ile bir eğlence mekânında bir süre alkol aldıktan sonra Bakırköy ilçesi Cevizlik Mahallesi'ndeki bir otele gitti. Göktürk çifti otel odasına yerleşirken, arkadaşları Hasan E. ise dışarıda bekledi.

Bir süre sonra otelin lobisine inen Erkut Göktürk, eşinin fenalaştığını söyledi. Otele çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Elif Can Göktürk kurtarılamadı.

Göktürk'ün naaşı kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin incelemeleri sonrasında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da 'şüpheli ölüm' hakkında soruşturma başlattı ve Erkut Göktürk ile Hasan E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Erkut Göktürk çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Daha önceden uyuşturucu ticaretinden sabıka kaydı olduğu öne sürülen Hasan E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.