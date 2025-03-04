Yasa dışı bahis çetesine darbe! 3 villa, 3 şirket hatta otelleri bile var: Değeri 250 milyon lira!

"Yasa Dışı Bahis" operasyonunu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Yurt dışı merkezli yasa dışı bahis sitelerinin Dış Finans işini yaptıkları, üçüncü şahıslar adına banka hesapları açıldığı, paravan şirketler kurularak paraların aklandığı ve paraları yurt dışı merkezli kripto borsalarına gönderilerek haksız kazanç elde edildiği belirlendi.
Lider ve örgüt üyelerinin banka hesaplarında yapılan finansal analiz çalışmalarında iki milyar lira civarında işlem hacimlerinin olduğu, bu tutarların büyük bir kısmının yurt dışında bulunan kripto hesaplara aktarıldığı, bir kısmının ise mal varlığı edinilmek suretiyle aklama eylemine tabi tutulduğu tespit edildi.
Örgüt lideri ve üyelerinin mal varlıklarına yönelik yapılan çalışmalarda; şüphelilere ait 13 araç, üç villa, üç şirket ve şirketlere ait İstanbul ve Aydın'da iki otel olmak üzere 250 milyon lira tutarındaki mal varlıklarına ve örgüt liderinin dijital banka hesabında bulunan yedi milyon 500 bin dolarlık hesabıyla birlikte diğer şüphelerin banka ve kripto hesaplarına el konuldu.