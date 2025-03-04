Yasa dışı bahis çetesine darbe! 3 villa, 3 şirket hatta otelleri bile var: Değeri 250 milyon lira!

Örgüt lideri ve üyelerinin mal varlıklarına yönelik yapılan çalışmalarda; şüphelilere ait 13 araç, üç villa, üç şirket ve şirketlere ait İstanbul ve Aydın'da iki otel olmak üzere 250 milyon lira tutarındaki mal varlıklarına ve örgüt liderinin dijital banka hesabında bulunan yedi milyon 500 bin dolarlık hesabıyla birlikte diğer şüphelerin banka ve kripto hesaplarına el konuldu.