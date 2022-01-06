Otizmli Nisanur’ın büyük başarısı! Dünyaca ünlü piyanist Evgeny Grinko ile birlikte piyano çaldı





'DÖNÜM NOKTASI PİYANO OLDU'

Kızının piyanoya olan yeteneğinin keşfedildiğini anlatan Rabia Ateş, "SOBE'nin bize çok büyük katkısı oldu. Nisanur burada her şeyi başardı. Kızım buraya geldiğinde ağır bir otizmliydi. Şu anda yolda yürüğü zaman, bir yere gittiği zaman hiç fark edilmeyecek kadar iyi durumda. Yürümeyi, arabaları fark etmeyi, yüzmeyi, ata binme gibi birçok şeyi burada öğrendi. Piyanoya olan yeteneği de burada keşfedildi. Burada müzik odamız var. Zeynep hocamız Nisanur'un piyanoyu on parmağı ile kullandığını fark etmiş. Bunun üzerine bir senedir özel piyano dersleri almaya başladı. Çok seviyor piyano çalmayı. Müzikle birlikte anlamsız el çırpma hareketleri geçti. İlgisi de çok fazla. Piyanoya olan sevgisi ve ilgisi fazla olduğu için eğitimine bu yönde ağırlık vermek istiyoruz" diye konuştu.