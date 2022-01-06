Otizmli Nisanur’ın büyük başarısı! Dünyaca ünlü piyanist Evgeny Grinko ile birlikte piyano çaldı

Selçuklu Belediyesi tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında 2016 yılında 21 bin metrekare alana otizmli bireylerin eğitim ve rehabilitasyon alması için Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi (SOBE) yapıldı. İçinde at biniciliği, yüzme havuzu, spor salonları ve birebir eğitimlerin görüldüğü sınıfların olduğu merkezin, eğitim faaliyetlerini yürütmek amacıyla da aynı adı taşıyan vakıf kuruldu. Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinden talep gören eğitim merkezinde bugün itibariyle 190 özel öğrenci eğitim görüyor.
'YERİ GELDİ KIZIMLA YARIM EKMEĞİ PAYLAŞTIK'
SOBE'ye gelen öğrencilerden biri de 8 yaşındaki Nisanur Ateş'ti. 1,5 yaşında otizm tanısı konulan Nisanur, Ankara'da ve Konya'da bulunan bazı kurumlarda eğitim aldıktan sonra yaklaşık 3,5 yıl önce SOBE ile tanıştı. Burada aldığı eğitimle önemli derecede gelişme sağlayan Nisanur'un annesi Rabia Ateş şunları söyledi: "Nisanur'da 13 aydan sonra farklılıklar görmeye başladık. Yüzümüze bakmazdı, bizden kaçardı. Daha önceki iki çocuğum sağlıklı olduğu için otizm hiç aklımıza gelmedi.
Doktora götürmeye başladım ve 18 aylıkken otizmli tanısı konuldu. Bir sene eğitim için Ankara'daki merkeze gidip geldik. Haftanın iki günü trenle bir yıl boyunca gidip geldik. Trene binen diğer yolcular, 'Bu kız da trende büyüdü' diyorlardı. Trende çok krize giriyordu. Vagonları gezmek istiyor, ses nedeniyle kulaklarını kapatıyordu. Zamanla sosyalleşmeye, trene alışmaya başladı. Aynı zamanda Konya'da da eğitim alıyordu. Maddi anlamda da zorlandık ama pes etmedik. Eşim, 'Bana bir baba desin varsın evim olmasın' dedi ve evimizi sattık. Ankara'ya gidip gelirken Nisanur ile yarım ekmeği paylaştık. Ama çok şükür buralara kadar geldik" dedi.
'DÖNÜM NOKTASI PİYANO OLDU'
Kızının piyanoya olan yeteneğinin keşfedildiğini anlatan Rabia Ateş, "SOBE'nin bize çok büyük katkısı oldu. Nisanur burada her şeyi başardı. Kızım buraya geldiğinde ağır bir otizmliydi. Şu anda yolda yürüğü zaman, bir yere gittiği zaman hiç fark edilmeyecek kadar iyi durumda. Yürümeyi, arabaları fark etmeyi, yüzmeyi, ata binme gibi birçok şeyi burada öğrendi. Piyanoya olan yeteneği de burada keşfedildi. Burada müzik odamız var. Zeynep hocamız Nisanur'un piyanoyu on parmağı ile kullandığını fark etmiş. Bunun üzerine bir senedir özel piyano dersleri almaya başladı. Çok seviyor piyano çalmayı. Müzikle birlikte anlamsız el çırpma hareketleri geçti. İlgisi de çok fazla. Piyanoya olan sevgisi ve ilgisi fazla olduğu için eğitimine bu yönde ağırlık vermek istiyoruz" diye konuştu.
ÜNLÜ PİYANİSTLE BİRLİKTE PİYANO ÇALDI
Nisanur Ateş, geçtiğimiz ay konser için Konya'ya gelen ünlü piyanist Evgeny Grinko ile birlikte bir provada piyona çaldı. Bu nedenle çok mutlu olan küçük Nisanur, konseri de en ön sıradan izleme fırsatı buldu. Nisanur Ateş'in müziğe olan yeteneğini keşfeden Sürekli Eğitim Birimi Koordinatörü Zeynep Takı Kapıdaş, "Nisanur aldığı eğitimler sonucunda çevresiyle güzel ilişkiler kurabilen bir öğrencimiz. Bazı becerileri çok hızlı öğrenirken bazı becerileri de öğrenmesi için Nisanur için özel uyarlamalar yaptık. Hızlı bir şekilde ilerlemeler kaydettik.
Piyanoda da çalarken çok mutlu olduğunu ve özel yeteneğinin olduğunu gördük. Bundan sonra ödül olarak Nisanur'u müzik odasına götürmeye başladık. Ailesi de Nisanur'u piyonaya yönlendirdi. Şuanda da güzel bir şekilde müzik eğitimine devam ediyor" dedi. Eğitim Direktörü Alperen Sağdıç ise, "Nisanur ilk geldiğinde çok fazla davranış problemi vardı. Göz kontağı kurmama, iletişime geçmeme üst seviyedeydi. Ancak Nisanur verdiğimiz her şeyi almayı başladı ve çok uyumlu bir öğrencimiz oldu. O nedenle eğitimlerle birçok şeyin üstesinden kısa sürede gelebildi" ifadelerini kullandı