Otizmli Nisanur’un iç dünyasını anlattığı resimleri sergilendi

Turgutlu Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda eğitim öğretim gören 14 yaşındaki otizmli Nisanur Saratar'ın renkli kalemlerle çizdiği resimler 7'den 70'e herkesin büyük beğenisini topladı. Nisanur'un kendi iç dünyasını anlattığı resimler 'Bu benim dünyam' isimli sergide yer aldı.

YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Müzik eşliğinde resimler çizen Nisanur'un açtığı sergi yoğun ilgi görüyor. Çevredeki vatandaşlarla Nisanur'u resim yaparken büyük bir ilgiyle de izliyor. Turgutlu ilçesinde bulunan sergi alanında resim sergisi açan Nisanur Saratar, resim yaparken çok mutlu olduğunu söyledi. Günün büyük bir bölümünü resim yaparak geçiren Nisanur, sergide vatandaşlar için özel çizimler yaptı. Özel eğitim öğretmeni Mehmet Süer, Nisanur'un çok yetenekli bir öğrenci olduğunu ve kendi dünyasını resim çizerek anlattığını söyledi.

HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİYORUZ

Nisanur'un sanatının yansıtılması için her türlü desteği verdiklerini belirten Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez ise "Nisanur Saratar ilçemizde bulunan Mehmet Akif Ersoy Ortaokul öğrencimiz. Kendisinin çok özel bir yeteneği var. Öğretmenlerimiz de Nisanur'un bu yeteneğini desteklemek adına büyük çaba sarf ediyorlar. Ben Nisanur'u yüreklendiren ailesini, anne babasını, öğretmenlerini, okul idarecilerini tebrik ediyorum. Evladımızın bu çalışmaları daha ileriye taşıyacağına inanıyorum" dedi.

BU BENİM DÜNYAM

Okul Müdür Bayram Öcal ise, "Okulumuz Hafif Otizm Sınıfı 8-A Şubesi öğrencisi Nisanur Saratar'ın çizimlerinden oluşan 'Bu Benim Dünyam' adlı resim sergisine katılan Turgutlu halkına katılımlarından dolayı mutluluğunu belirtti.