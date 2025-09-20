Oto tamir ve boya bölümünde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Yangın, İmrahor Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı oto tamir ve bakım atölyesinin ikinci katındaki boya atölyesinde saat 15.00 sıralarında çıktı. Çalışanların müdahalesine rağmen büyüyen yangın nedeniyle tüm tamirhane duman altında kaldı. Çalışanlar kendi imkanlarıyla iş yerinden çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yoğun dumandan etkilenen 3 çalışan ilk müdahalenin ardından ambulansa hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Binada bir süre duman tahliyesi yapıldı. İş yerinde hasar oluştu.