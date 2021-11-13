Otobüs durağındaki infazın arkasında kan davası çıktı

Ankara'nın Mamak ilçesi İmam Alim Sultan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda restoranda garson olan evli ve 2 çocuk babası Efrayim Babadağ (46), sabah işe gitmek için durakta otobüs beklerken, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısı sonucu başına ve göğsüne 3 kurşun isabet etmesi nedeniyle hayatını kaybetti.

CİNAYET BÜRO DEDEKTİFLERİ GÜVENLİK KAMERALARDAN TESPİT ETTİ



Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu şüphelinin taksi ile olay yerine geldiği belirlendi.





Plakası belirlenen taksinin şoförünün sorgusunda şüphelinin lüks sitenin önünden araca bindiği saptandı. Sitenin güvenlik kamerası görüntüleri inceleyen Cinayet Büro dedektifleri şüphelinin, Fatih Kemal G.'ye ait evden çıkan Erdal Çelik olduğu belirlendi. Yapılan baskında evin boş olduğu belirlenirken, siteden ayrılan 3 otomobile binenlerin de Fatih Kemal G.'nin evinden çıktığı saptandı. Plakaları tespit eden otomobillerden biri Çankaya'da durdurulup içindeki Ercan G. ile Adana girişinde durdurulan diğer otomobillerdeki Nurullah B. ve Erkan Ç. gözaltına alındı. Saldırıyı düzenyen Erdal Çelik ise Mamak ilçesinde saklandığı evde gözlatına alındı.

4 YIL BOYUNCA TEHDİT EDİLDİ

Erdal Çelik'in, 2017 yılında Efrayim Babadağ'ın da karıştığı bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Murat Çelik'in kuzeni olduğu ortaya çıktı. Murat Çelik'in bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında Babadağ'ın şüpheli olarak ifadesinin alındığı, daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Efrayim Babadağ'ın, çalıştığı restoranda çıkan kavgada Murat Çelik'in yaşamını yitirmesi ardından yakın çevresine, olaydan kaynaklı tanımadığı numaralardan aranarak tehdit edildiğini, bu yüzden işe gidip gelirken farklı güzergahları kullandığını söylediği öğrenildi.

'TEK BAŞIMA ÖLDÜRDÜM'

Erdal Çelik, emniyetteki ifadesinde, Batman'dan Ankara'ya geldiğini söyleyerek, "Burada herhangi bir iş yapmıyorum. Daha önce Batman'da memurdum, radikalliğim sebebiyle bu görevimden istifa ettim. Olayda kullandığım silahı yaklaşık 8 yıl önce ismini bilmediğim kişiden aldım. Babadağ'ı da ben öldürdüm. Ailemin veya akrabalarımdan kimsenin bu olaydan haberi yok. Kendim karar verdim ve tek başıma planlayarak Babadağ'ı öldürdüm" dedi.

Şüpheli Erdal Çelik, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ercan G., Nurullah B. ve Erkan Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.