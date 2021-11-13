Haberler Yaşam Haberleri Otobüs durağındaki infazın arkasında kan davası çıktı
Giriş Tarihi: 13.11.2021 10:48 Son Güncelleme: 13.11.2021 10:52

Otobüs durağındaki infazın arkasında kan davası çıktı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Otobüs durağındaki infazın arkasında kan davası çıktı

Ankara’da işe gitmek için beklediği durakta silahlı saldırıya uğrayan restoranda garson Efrayim Babadağ'ın 4 yıl önce karıştığı bıçaklı kavgada ölen Murat Çelik'in kuzeni Erdal Çelik tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Erdal Çelik emniyetteki ifadesinde tek başına başıma planlayarak Babadağ'ı öldürdüğünü itiraf etti. Cinayet zanlısı Çelik, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'nın Mamak ilçesi İmam Alim Sultan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda restoranda garson olan evli ve 2 çocuk babası Efrayim Babadağ (46), sabah işe gitmek için durakta otobüs beklerken, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısı sonucu başına ve göğsüne 3 kurşun isabet etmesi nedeniyle hayatını kaybetti.

CİNAYET BÜRO DEDEKTİFLERİ GÜVENLİK KAMERALARDAN TESPİT ETTİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu şüphelinin taksi ile olay yerine geldiği belirlendi.



Plakası belirlenen taksinin şoförünün sorgusunda şüphelinin lüks sitenin önünden araca bindiği saptandı. Sitenin güvenlik kamerası görüntüleri inceleyen Cinayet Büro dedektifleri şüphelinin, Fatih Kemal G.'ye ait evden çıkan Erdal Çelik olduğu belirlendi. Yapılan baskında evin boş olduğu belirlenirken, siteden ayrılan 3 otomobile binenlerin de Fatih Kemal G.'nin evinden çıktığı saptandı. Plakaları tespit eden otomobillerden biri Çankaya'da durdurulup içindeki Ercan G. ile Adana girişinde durdurulan diğer otomobillerdeki Nurullah B. ve Erkan Ç. gözaltına alındı. Saldırıyı düzenyen Erdal Çelik ise Mamak ilçesinde saklandığı evde gözlatına alındı.

4 YIL BOYUNCA TEHDİT EDİLDİ

Erdal Çelik'in, 2017 yılında Efrayim Babadağ'ın da karıştığı bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Murat Çelik'in kuzeni olduğu ortaya çıktı. Murat Çelik'in bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında Babadağ'ın şüpheli olarak ifadesinin alındığı, daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Efrayim Babadağ'ın, çalıştığı restoranda çıkan kavgada Murat Çelik'in yaşamını yitirmesi ardından yakın çevresine, olaydan kaynaklı tanımadığı numaralardan aranarak tehdit edildiğini, bu yüzden işe gidip gelirken farklı güzergahları kullandığını söylediği öğrenildi.

'TEK BAŞIMA ÖLDÜRDÜM'

Erdal Çelik, emniyetteki ifadesinde, Batman'dan Ankara'ya geldiğini söyleyerek, "Burada herhangi bir iş yapmıyorum. Daha önce Batman'da memurdum, radikalliğim sebebiyle bu görevimden istifa ettim. Olayda kullandığım silahı yaklaşık 8 yıl önce ismini bilmediğim kişiden aldım. Babadağ'ı da ben öldürdüm. Ailemin veya akrabalarımdan kimsenin bu olaydan haberi yok. Kendim karar verdim ve tek başıma planlayarak Babadağ'ı öldürdüm" dedi.

Şüpheli Erdal Çelik, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ercan G., Nurullah B. ve Erkan Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Tanju Çolak'tan Hülya Avşar çıkışı: Hoşuma gitmedi desem yalan olur!
Son dakika haberler: Galatasaray'dan tarihi transfer kararı: 5 isim gönderiliyor! Arda Turan, Marcao, Kerem, Morutan...
Mimar Başak Cengiz kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü? Tüm Türkiye samuray kılıcı ile katledilen Başak Cengiz'e ağlıyor!
Son dakika! İşte Başkan Erdoğan'ı devirme kumpasının finansörü: Thomas Scott Kaplan
SON DAKİKA: 2022 Ocak Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK ve BAĞKUR emekli maaş zamları netleşiyor
İşte asgari ücret için beklenen zam oranı! 2022 asgari ücrette bu yıl bir ilk yaşanacak...
Son dakika: Fatih Terim'in lideri Marcao İtalyanları peşine sıraladı! Roma'dan sonra bir dünya devi daha...
Usta oyuncu Erkan Can'ı işitme cihazına mahkum eden tokat!
Son dakika: CHP'li Başkan yardımcısı Osman Ayradili 2 yıl önce evlendiği eşini belediyeye aldı
Başkan Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu
ARKADAŞINA GÖNDER
Otobüs durağındaki infazın arkasında kan davası çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA