Otobüsle Ankara’dan geldi hostes Merve’yı sokakta katletti

Antalya'da sevgilisi tarafından öldürülen Merve Girişmek'in (25) 2 ay önce özel bir havayolu şirketinde hostes olarak çalışmaya başladığı öğrenildi. Genç kızı öldüren Batuhan Canbak (23) daha sonra intihar etmişti. Batuhan Canbak'ın Ankara'da zincir markette çalıştığı otobüsle Antalya'ya gelip cinayeti işlediği öğrenildi. Korkunç olay önceki gün Kepez ilçesi Göksu Mahallesi 6862 Sokak'ta meydana geldi. Ankara'da bir markette çalışan Batuhan Canbak, Antalya'ya kız arkadaşı Merve Girişmek ile görüşmek için geldi. Batuhan Canbak ile Merve Girişmek arasında tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine Canbak, yanında bulunan silah ile genç kızı vurarak öldürdü. Ardından aynı silahla başına ateş ederek intihar etti. Merve Girişmek'in cenazesi yakınları tarafından alınarak Ankara'ya götürüldü. Aslen Karabüklü olan Merve Girişmek'in ailesinin Ankara'da yaşadığı öğrenildi. Genç kızın hayali olan uçuş hostesliğine Antalya'da 2 ay önce başladığı öğrenildi. Ankara'da zincir markette çalışan Canbak'ın cenazesi yakınları tarafından alınarak toprağa verilmek üzere Ankara'ya götürüldü. Canbak'ın silahının ruhsatsız olduğu öğrenildi.