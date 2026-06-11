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Giriş Tarihi: 11.06.2026 14:22 Son Güncelleme: 11.06.2026 14:32

Otokoç saldırısına beş gözaltı… Adliyeye sevk edildiler

İstanbul Maltepe’de Otokoç Genel Müdürlüğü’nün binasına silahlı saldırı düzenleyen 5 kişi operasyonla yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Otokoç saldırısına beş gözaltı… Adliyeye sevk edildiler
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İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Maltepe İlçesi'ndeki Otokoç Genel Müdürlüğü'nün binasına yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili ikinci bir operasyon düzenledi.

İki ayrı operasyonda; silahlı saldırıyı gerçekleştiren, saldırı esnasında video kaydı alan, saldırı silahını veren ve olayla bağlantılı oldukları belirlenen 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Otokoç saldırısına beş gözaltı… Adliyeye sevk edildiler

Yapılan aramalarda iki uzun namlulu tüfek ve bir kısa namlulu otomatik tabanca ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

#İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

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Otokoç saldırısına beş gözaltı… Adliyeye sevk edildiler
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