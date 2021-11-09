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Giriş Tarihi: 9.11.2021 14:19 Son Güncelleme: 9.11.2021 15:27

Otoların dikiz aynalarında saçını tarayarak hırsızlık yaptı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Otoların dikiz aynalarında saçını tarayarak hırsızlık yaptı

İstanbul Şişli’de otomobillere yaklaşarak dikiz aynasından saçını tarıyormuş gibi yapıp otodan cep telefonu ve ziynet eşyası çalan H.B. güvenlik kameraları yardımı ile yakalanarak gözaltına alındı.

Şişli'de Emniyet Müdürlüğü devriye ekiplerinin Faili meçhul olayların ve faillerin yakalanması için yapılan çalışma sırasında otoların dikiz aynalarından saçını tarıyormuş gibi yaparak içindeki cep telefonu ve altınları alan H.B. takibe alındı. Olayların gerçekleştiği bölgelerdeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda 4 suçtan aranan H.B. takibe alındı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğince yapılan denetlemeler sırasında Feriköy Polis Merkezi Amirliğinin bölgesinde 34 NK 1508 plakalı aracın dikiz aynasında saçını tarıyormuş gibi yaparak camını kırıp araç içerisinden bir cep telefonu çaldığı , yine Feriköy Yayla Mahallesi Yay Meydanı Caddesi üzerinde 34 ZB 5944 plaka sayılı araç camını kırarak araç içerisinden 10 adet çeyrek altın, 6 adet 1 gramlık altın ve 50 EURO çalındığı, Feriköy ve Kuştepe'de yine aynı taktikle otodan cep telefonları çaldığı tespit edildi.

Otoların dikiz aynalarında saçını tarayarak hırsızlık yaptı

Bir çok hırsızlık suçundan aranan ve görüntülerle yaptığı hırsızlıklar tespit edilen H.B sıklıkla uğradığı Yayla Mahallesi Yay Meydanı Caddesi üzerinde sabah saatlerinde kıskıvrak yakalandı.

şahsın bütün olaylarda aynı yöntemle saç tarama bahanesiyle araca yaklaşarak camdan içeri baktığı ve sonrasında olayı gerçekleştirdiği görülürken H.B.'nin bu görüntülerdekinin kendisinin olduğu kaydedildi.

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Otoların dikiz aynalarında saçını tarayarak hırsızlık yaptı
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