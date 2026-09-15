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Giriş Tarihi: 15.09.2026 11:09 Son Güncelleme: 15.09.2026 11:33

Otomobil akaryakıt tankerine ok gibi saplandı! Sürücü hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin akaryakıt tankerine arkadan çarpması sonucu sürücü Ahmet Sevim (34) hayatını kaybetti. Manavgat Ilıca Ceza İnfaz Kurumu'nda infaz ve koruma memuru olarak görev yapan otomobil sürücüsünü yakınları acı haberin ardından gözyaşlarına boğuldu.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Otomobil akaryakıt tankerine ok gibi saplandı! Sürücü hayatını kaybetti
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Kaza, D-400 karayolunun Taşağıl Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Manavgat'tan Antalya yönüne seyreden Ahmet Sevim'in kullandığı 34 PTL 247 plakalı otomobil, Taşağıl Kavşağı'na yaklaşık 200 metre mesafede aynı yönde ilerleyen Birol K. yönetimindeki 07 CGN 631, 07 CGN 579 plakalı akaryakıt tankerine arkadan çarptı.

100 METRE SÜRÜKLENDİ

Çarpışmanın ardından tankerin arkasına sıkışan otomobil, yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından blgeye sağlık v epolis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekibi otomobil sürücüsü Ahmet Sevim'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza sonrası Sevim'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Talihsiz sürücünün Manavgat Ilıca Ceza İnfaz Kurumu'nda infaz ve koruma memuru olarak görev yaptığı bildirildi.

Otomobil tankere ok gibi saplandı, metrelerce sürüklendi! Sürücü hayatını kaybetti... | Video

#ANTALYA #MANAVGAT

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Otomobil akaryakıt tankerine ok gibi saplandı! Sürücü hayatını kaybetti
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