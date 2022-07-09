Otomobil alev topuna döndü! Facianın eşiğinden dönüldü

MUHTEMEL BİR ORMAN YANGINI ÖNLENDİ

Yangına ilk olarak Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri iki arozöz ile müdahale ederek olması muhtemel bir orman yangınını önledi. Söndürme ve soğutma çalışmalarına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Havran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri de katıldı.