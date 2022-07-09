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Giriş Tarihi: 9.7.2022 09:53 Son Güncelleme: 9.7.2022 09:53

Otomobil alev topuna döndü! Facianın eşiğinden dönüldü

Balıkesir'in Havran ilçesinde asfalt yol üzerinde seyir halindeyken bilinmeyen bir sebepten dolayı yanan bir otomobil kısa sürede alev topuna döndü. Otomobile Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Havran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale ederken, yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

İHA
Otomobil alev topuna döndü! Facianın eşiğinden dönüldü

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü, Havran Orman İşletme Şefliği ormanlık alanı içerisinde kalan Ayrancı Mevkii-Hüseyinbeşeler Mahallesi arasındaki asfalt yol üzerinde seyir halindeyken bilinmeyen bir sebepten dolayı yanan 35 KPS 56 plakalı otomobile kısa sürede alev topuna döndü.

MUHTEMEL BİR ORMAN YANGINI ÖNLENDİ

Yangına ilk olarak Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri iki arozöz ile müdahale ederek olması muhtemel bir orman yangınını önledi. Söndürme ve soğutma çalışmalarına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Havran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri de katıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Otomobil alev topuna döndü! Facianın eşiğinden dönüldü
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